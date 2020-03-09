Трамп обсудил с Болсонару ситуацию в Венесуэле

09.03.2020, 8:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп не стал обещать, что не будет вводить пошлины на алюминий и сталь из Бразилии.

Трамп заявил об этом в присутствии президента Бразилии Жаира Болсонару, которого он принимал в субботу в своей частной резиденции во Флориде.

В декабре Трамп обвинил правительство Болсонару в нанесении ущерба американским фермерам с помощью манипуляций национальной валютой. Он пообещал ввести пошлины на бразильские алюминий и сталь, но отозвал угрозу через несколько дней.

«У нас очень хорошие отношения в том, что касается пошлин. Мы всегда хотим помогать Бразилии», – заявил Трамп, который появился вместе с Болсонару у входа в свою резиденцию Мар-а-Лаго.

Но когда его спросили, означают ли его слова, что новых пошлин в отношении Бразилии вводиться не будет, Трамп не стал брать никаких обязательств.

«Я ничего не обещаю», – сказал он.

Представители Белого дома сообщили, что на встрече лидеров двух стран обсуждался кризис в Венесуэле, возможное американо-бразильское торговое соглашение, а также ситуация с китайской телекоммуникационной компанией Huawei. При этом в заявлении Белого дома, распространенном после встречи, компания Huawei не упоминалась.

Болсонару находится в США с трехдневным визитом, который включает посещение штаб-квартиры Южного командования США в Майами, в ведении которого находятся военные операции США в Центральной и Южной Америке, а также в Карибском бассейне. Он также встретится с сенаторами от Флориды республиканцами Марко Рубио и Риком Скоттом. Трамп останется во Флориде до понедельника.

Администрация Трампа является главным союзником венесуэльской оппозиции, после того как Хуан Гуайдо оказался в центре политической ситуации в Венесуэле более года назад. Он пообещал отстранить президента Николаса Мадуро от власти и восстановить демократию.

Хотя Гуайдо поддержали более 60 стран, его популярность снизилась на фоне неудачного военного восстания.

США продолжают кампанию «максимального давления» на Мадуро и продолжат работу над устранением «узких мест» в торговом соглашении с Бразилией, заявил журналистам высокопоставленный сотрудник администрации Трампа перед встречей лидеров двух стран.

Болсонару, которого прозвали «Тропическим Трампом», превратил отношения с президентом США в краеугольный камень своей внешней дипломатии. Ультраправый бразильский лидер использовал Трампа для укрепления собственной электоральной базы. Он часто хвалит американского президента и размещает в социальных сетях видео, на которых просто смотрит выступления Трампа по телевидению.

В прошлом году Трамп присвоил Бразилии статус привилегированного союзника, не входящего в НАТО, и поддержал ее заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.