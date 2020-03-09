Сенатор Круз и конгрессмен Госар поместили себя в карантин после контакта с носителем коронавируса

09.03.2020, 8:42, Новости дня

Два республиканских законодателя, сенатор Тед Круз и конгрессмен Пол Госар, заявили в воскресенье, что поместят себя в карантин после участия в собрании консерваторов в конце февраля, на котором присутствовал человек, чьи анализы на коронавирус дали положительный результат.

Круз и Госар были среди американских политиков и активистов, которые 26-29 февраля собрались на ежегодную Конференцию консервативных политических действий (ККПД) под Вашингтоном. Тема конференции звучала как «Америка против социализма».

Организатор конференции, председатель Американского консервативного союза Мэтт Шлапп, заявил, что у него был «случайный» контакт с участником, чьи анализы оказались положительными. При этом он отметил, что чувствует себя «здоровым, как лошадь» и не слышал, чтобы кто-то еще заболел.

Президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс также присутствовали на конференции, но Шлапп, выступавший на канале Fox News, заявил, что никто из них не контактировал с инфицированным.

Случаи заболевания зарегистрированы в большинстве из 50 американских штатов. В воскресенье о первых случаях сообщили Вирджиния и Коннектикут.

Распространение эпидемии нарушило ход повседневной жизни: некоторые концерты и конференции были отменены, некоторые университеты попросили студентов оставаться дома и перевели занятия в онлайн-режим.

Вспышка коронавируса, зародившаяся в Китае в прошлом году и вызывающая смертельно опасное респираторное заболевание COVID-19, привела к гибели более 3600 человек во всем мире.

Круз сообщил, что в ходе конференции у него был контакт в виде рукопожатия и короткой беседы меньше минуты с человеком, чьи анализы после этого оказались положительными.

В своем заявлении Круз отметил, что у него нет симптомов болезни, и что, поскольку контакт был 10 дней назад, а средний инкубационный период составляет 5-6 дней, шансы на то, что он заразился «крайне малы».

«Тем не менее, в качестве меры предосторожности… я решил остаться дома в Техасе на этой неделе, пока не пройдут полные 14 дней с момента контакта [на конференции]», – добавил он, отметив, что люди, с которыми он общался после конференции «не должны беспокоиться по поводу возможной передачи» вируса.

Госар, сообщивший, что он общался с инфицированным более продолжительное время и пожимал ему руку несколько раз, также отметил, что у него нет симптомов, но он останется в своем доме в Аризоне пока не пройдут 14 дней.

«В качестве меры предосторожности я закрываю свой офис в Вашингтоне на этой неделе», – говорится в заявлении республиканского конгрессмена из Аризоны, распространенном через Твиттер.

Госар сообщил, что сотрудники его вашингтонского офиса будут работать удаленно.

Кроме того, газета Washington Post сообщила в воскресенье, что она попросила сотрудника, посещавшего ККПД, а также конференцию Американо-израильского комитета по общественным связям (произраильского лобби), поместить себя в карантин на семь дней.

Газета, принадлежащая основателю Amazon.com Inc Джеффу Безосу, также сообщила о проведении генеральной уборки в штаб-квартире в Вашингтоне, включавшей обработку кнопок лифтов.

Высокопоставленный чиновник в американской системе здравоохранения Энтони Фаучи заявил, что американцам, особенно из уязвимых групп населения, возможно, нужно прекратить посещать большие скопления людей по мере распространения коронавируса.

Кроме Трампа и Пенса в конференции участвовали вступающий в должность новый глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, зять президента Джаред Кушнер и конгрессмен Джим Джордан, один из крупнейших союзников Трампа в Конгрессе.

Шлапп пожимал руку Трампу перед выступлением президента в последний день конференции. Но инфицированного участника в тот день не было, написал Шлапп в Твиттере.

Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 дней, а конференция завершилась 29 февраля.

В заявлении ККПД говорится, что департамент здравоохранения Мэриленда проверил тысячи работников конференц-центра и отеля, и ни у кого из них не были обнаружены необычные заболевания.

Департамент рекомендовал работникам измерять температуру тела дважды в день и отслеживать возможные необычные симптомы. Организатор конференции выпустил аналогичные рекомендации для участников.