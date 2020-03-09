Диджей MEG о рэпере Джигане: «Не нужно провоцировать его на агрессию»

09.03.2020, 8:37, Разное

В последние несколько дней поклонники рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как Джиган, активно обсуждают неадекватное поведение исполнителя. Диджей MEG на странице в Instagram обратился к подписчикам, объяснив, что музыкант сейчас находится «не в лучшем состоянии», и его не нужно провоцировать на агрессию.
Диджей MEG говорит, что изначально сам считал происходящее с Джиганом «приколом», однако до него дошла информация о действительно непростом положении музыканта, и сейчас «время шуток закончилось». Поэтому он просит всех фолловеров стараться не комментировать слова и поведение рэпера, не задавать вопросы относительно его семьи и нахождения в клинике, чтобы лишний раз не провоцировать «всплеск агрессии». По мнению диджея, Джиган много говорит в соцсети о таких вещей, за которые ему будет стыдно позже, но на них не следует акцентировать внимание.


Несколько дней назад Джиган в режиме «прямого эфира» в Instagram появился в нетрезвом состоянии, нецензурно выражался и в целом вёл себя не очень адекватно. Позже его супруга Оксана Самойлова написала в соцсети, что «не хочет просыпаться в этом мире», а сам рэпер, по некоторым данным, оказался в рехабе.


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