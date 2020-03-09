Компания Huawei снова удешевила популярный смартфон P30 Pro

09.03.2020, 8:37, Разное

Известная китайская компания Huawei 26 марта планирует официально презентовать смартфоны серии P40 с основной камерой на пять датчиков. Перед премьерой новинок производитель снова удешевил флагманский P30 Pro, выпущенный в минувшем году.

Изначально стоимость данного устройства, наделенного 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, составляла порядка $800. После первого удешевления ценник «умного» телефона упал до $575, а теперь достиг $518.

Эксперты уверены, такое резкое снижение стоимости флагмана связано не только с грядущим выходом на рынок новой серии Huawei P40. Сейчас смартфон P30 Pro, выбившийся в момент релиза (около года назад) в лидеры среди камерофонов по версии DxOMark, опустился на десятую позицию.