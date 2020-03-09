Компания Huawei снова удешевила популярный смартфон P30 Pro

09.03.2020, 8:37, Разное

Известная китайская компания Huawei 26 марта планирует официально презентовать смартфоны серии P40 с основной камерой на пять датчиков. Перед премьерой новинок производитель снова удешевил флагманский P30 Pro, выпущенный в минувшем году.
Изначально стоимость данного устройства, наделенного 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, составляла порядка $800. После первого удешевления ценник «умного» телефона упал до $575, а теперь достиг $518.

Эксперты уверены, такое резкое снижение стоимости флагмана связано не только с грядущим выходом на рынок новой серии Huawei P40. Сейчас смартфон P30 Pro, выбившийся в момент релиза (около года назад) в лидеры среди камерофонов по версии DxOMark, опустился на десятую позицию.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / В Москве злоумышленники ударили мужчину ножом 13 раз

26.02 / Обозначен лучший смартфон выставки MWC 2020

19.02 / Мнение: MH-17. Документы Ван дер Верффа

26.02 / «Стираю, убираю»: Регина Тодоренко не отказывается от домашних дел

29.01 / Врачи рассказали, когда бить тревогу при поносе

31.01 / Названы 6 наименее полезных опций в автомобиле

19.01 / Странная история о косичках в гривах лошадях и Человеке в Черном из Украины

26.02 / Мария Шарапова уходит из большого тенниса

16.01 / Наука: Неизвестное вещество: мозг британца не сгнил за 2000 лет

28.12 / «Все у ваших ног»: народ пал ниц перед сексапильной Чеховой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика