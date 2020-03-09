Нападение на врачей скорой помощи произошло в Мытищах

09.03.2020, 8:30, Новости дня

В подмосковных Мытищах произошло нападение на врачей скорой помощи, приехавших на вызов к пациенту. Фельдшер получила закрытую черепно-мозговую травму.

В ночь с воскресенья на понедельник врачи прибыли на вызов на автомойку на Дмитровском шоссе в деревне Шолохово. Однако в результате они сами подверглись нападению, передает РЕН ТВ.

По предварительной информации, пострадал один человек – 33-летняя фельдшер. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и уши в области головы. Пострадавшая была госпитализирована.

В ГУ МВД РФ по Московской области сообщили, что правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Башкирии мужчина избил беременную женщину-врача.


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