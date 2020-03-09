WSJ назвала цель снижения цен на нефть со стороны Saudi Aramco

09.03.2020, 8:11, Новости дня

Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций РФ на мировом рынке этого энергоносителя, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Издание информирует со ссылкой на источники в Организации стран-экспортеров нефти и неназванных представителей властей Саудовской Аравии, что такой ход является «элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка», передает RT.

Указывается, что этот шаг направлен напрямую на ослабление российских позиций после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.

Вместе с тем агентство Bloomberg сообщает, что падение фьючерсов на нефть марки Brent оказалось сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе.

Напомним, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 42,6%, до 31,74 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07.31 мск.

Вслед за обрушением цен на нефть обвалился курс рубля к доллару и к евро.

В прошлую пятницу появились данные о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.