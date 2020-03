Австрийские специалисты выявили угрозу утечки данных в процессорах AMD

Австрийские специалисты из Graz University of Technology обнаружили уязвимость в процессорах AMD. Вероятность утечки данных выявлена в разных моделях — Threadripper, Ryzen 7, Athon 64 X2.

Две обнаруженные новые атаки эксперты отнесли к типу Take A Way. Их осуществляют при помощи манипуляции предиктором L1D-кэша на процессоры AMD, выпущенные в 2011-2019 годах. Таким образом, можно получить доступ к памяти, то есть существует большая вероятность утечки сохранённой информации. Специалисты отмечают, что данные атаки схожи с методикой Spectre, которой подвергаются процессоры Intel.

Информацию о выявленной уязвимости австрийские эксперты ещё несколько месяцев назад передали в AMD, но ответ получили буквально пару дней назад. Производитель подчеркнул, что осведомлён об атаках, но их реализацию не считает возможной. В целях безопасности пользователям рекомендуют чаще обновлять ОС и программы-антивирусы.