Цвета корпуса флагманских Huawei P40 рассекречены до анонса

09.03.2020, 8:07, Разное

В Сети обнародовано изображение всей гаммы флагманов Huawei P40, готовящихся к анонсу. Судя по постеру, производитель выпустит новую серию смартфонов в корпусах пяти цветовых вариантах.
Поклонники бренда получат возможность приобрести устройство в сине-зелёном, оранжевом, белом, сером или сиреневом цвете. На постере, обнародованном пользователем под ником YashRaj, видно, что новинка получит основную камеру с пятью модулями. Данный блок, имеющий прямоугольную форму, располагается в верхней части задней панели гаджета, занимая ее значительную часть.

Хоть изображение и представлено в хорошем качестве, эксперты не могут сказать, достоверна ли утечка. Убедиться в этом и узнать подробности о флагманах Huawei P40, а также увидеть всю цветовую гамму серии пользователи смогут после официального анонса. Ожидается дебют устройства 26 марта в Париже.


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