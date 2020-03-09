Мнение: Карета прогресса и русское варварство

09.03.2020, 8:06, Разное

Занятная заочная полемика на тему наполеонистики из книги А.В.Давиденко посвященной роли полиции в войне 1812 года.

Спасибо читателю за любезно присланные сканы книги.

Касательно сути, то:

1. Если для победы надо было сжечь важные объектвы в Москве, это было необходимо сделать. В этом отношении Ростопчин сделал то, что нужно было сделать. Тем более, что история 1941 года показала, что перед лицом наступающего врага, такие методы вполне применимы. Победа все списывает.

В этом плане критика действий Ростопчина всегда выглядела несколько надуманный в стиле современного нытья про "цену победу". Про "цену поражения" в этих случаях всегда умалчивают.

2. Не вижу проблемы признавать величие исторической роли Наполеона и одновременно с этим ценить его военный разгром в России и в Европе. Если мы признаем величие Наполеона как полководца и государственного деятеля, то тем ценнее итоговая военная победа над ним и разрушение построенной им Империи. Разговоры "А вот если бы…" в пользу бедных — Наполеон проиграл войну как на полях сражений, так и в дипломатических битвах, где Россия сыграла не последнюю роль. Для меня это было очевидно еще с детства, когда меня первый раз привезли в Москву и там повели в Панораму Бородинской битвы, где достаточно наглядно рассказывают и показывают, какой великий полководец добрался до Москвы и какие люди (в том числе и на поле Бородинского побоища) помогли ему свернуть на дорогу ведущую к историческому краху.

3. В советской историографии, а особенно в историографии сталинского периода, на фоне бичевания объективной феодально-крепостнической отсталости царской России, тем не менее, сама война служила важным патриотическим примером, где русская армия разгромила войска объединенной Францией Европы. Поэтому и советской историографии герои 1812 года вроде Кутузова, Багратиона, Раевского, Дохтурова и прочими, выглядят героями, а не "тормозами прогресса". Если на полях сражений Наполеон не смог разбить эту армию, значит с его каретой прогресса что-то было не в порядке.

Уничижение же, со стороны некоторых наших историков и "историков" проистекает зачастую из банального низкопоклонства перед Западом, о котором в свое время замечательно говорил товарищ Сталин:

— А вот есть такая тема, которая очень важна, — сказал Сталин, — которой нужно, чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, — сказал Сталин, строя фразы с той особенной, присущей ему интонацией, которую я так отчетливо запомнил, что, по-моему, мог бы буквально ее воспроизвести, — у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Это традиция отсталая, она идет от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре налезло слишком много немцев, это был период преклонения перед немцами. Посмотрите, как было трудно дышать, как было трудно работать Ломоносову, например. Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами, — сказал Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал: — засранцами, — усмехнулся и снова стал серьезным.

— Простой крестьянин не пойдет из-за пустяков кланяться, не станет ломать шапку, а вот у таких людей не хватает достоинства, патриотизма, понимания той роли, которую играет Россия. У военных тоже было такое преклонение. Сейчас стало меньше. Теперь нет, теперь они и хвосты задрали.

Сталин остановился, усмехнулся и каким-то неуловимым жестом показал, как задрали хвосты военные. Потом спросил:

— Почему мы хуже? В чем дело? В эту точку надо долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать. Бывает так: человек делает великое дело и сам этого не понимает, — и он снова заговорил о профессоре, о котором уже упоминал. — Вот взять такого человека, не последний человек, — еще раз подчеркнуто повторил Сталин, — а перед каким-то подлецом-иностранцем, перед ученым, который на три головы ниже его, преклоняется, теряет свое достоинство. Так мне кажется. Надо бороться с духом самоуничижения у многих наших интеллигентов.

(c) Константин Симонов

https://colonelcassad.livejournal.com/2432004.html — Товарищ Сталин о низкопоклонстве перед Западом

Так что прошли десятилетия, а проблема духа уничижения среди многих отечественных интеллигентов никуда не делась.