В Киевской области в ДТП погибли три человека

09.03.2020, 7:54, Новости дня

В результате столкновения грузовика Renault Magnum и легкового автомобиля Peugeot 307 в Киевской области погибли три человека, сообщила 8 марта пресс-служба киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 7 марта около 17.00 на трассе в Борисполе.

По данным спасателей, погибли двое мужчин и одна женщина.

Возраст погибших и причины столкновения в сообщении ГСЧС не приводятся.

Фото: dsns.gov.ua

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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