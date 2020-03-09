В Киевской области в ДТП погибли три человека
09.03.2020, 7:54, Новости дня
В результате столкновения грузовика Renault Magnum и легкового автомобиля Peugeot 307 в Киевской области погибли три человека, сообщила 8 марта пресс-служба киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел 7 марта около 17.00 на трассе в Борисполе.
По данным спасателей, погибли двое мужчин и одна женщина.
Возраст погибших и причины столкновения в сообщении ГСЧС не приводятся.
Фото: dsns.gov.ua
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