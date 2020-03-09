Зинченко в составе «Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии

09.03.2020, 7:54, Новости дня

Украинец Александр Зинченко в составе «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» в 29-м туре чемпионате Англии, пишет официальный сайт «горожан».

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 2:0

Голы: Марсьяль, 30, Миктоминей, 90+6

Зинченко вышел на матч в стартовом составе «Манчестер Сити» и провел на поле 77 минут, украинца заменил француз Бенжамен Менди.

По данным статистического портала SofaScore, Зинченко совершил два отбора мяча и один перехват. Украинец 13 раз потерял мяч и отдал 79 передач с точностью 91%.

Это был 19-й матч украинца за «Манчестер Сити» в этом сезоне во всех турнирах.

После 29 туров чемпионата Англии команда, в которой выступает Зинченко, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 57 очков.