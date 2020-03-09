На Донбассе за сутки погиб один военный, ранения и травмы получили шесть человек

09.03.2020, 7:54, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрелов украинских позиций трое военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики открывали огонь вблизи Опытного, Авдеевки и Верхнеторецкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – неподалеку хутора Вольный.

«8 марта российские оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения, один – боевые травмы», – напомнили в штабе.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.