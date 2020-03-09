Пушков ответил на заявление Климкина «о катастрофе для Украины» в День Победы

09.03.2020, 7:31, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о «катастрофе» для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.

«Климкин пророчит «катастрофу для Украины», если главы ряда государств приедут 9 мая на Парад Победы в Москву и не приедут в Киев. Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать? А катастрофа для Украины – не праздник в Москве, а сумятица в Киеве», – написал сенатор в своем Twitter.

Накануне Климкин спрогнозировал «катастрофу для Украины» в случае приезда глав ряда государств на Парад Победы в Москву. Он выразил уверенность, что лидеры западных стран поедут в Москву «не только венки возлагать».

Ранее свое согласие на визит в Москву 9 мая дали многие зарубежные лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, глава КНР Си Цзиньпин.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Европа проигнорирует призывы не ехать в Москву на 9 мая.