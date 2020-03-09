Цена барреля нефти Brent упала ниже 32 долларов

09.03.2020, 7:30, Новости дня

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 42,6%, до 31,74 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07.31 мск.

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 48,9% и находится на отметке в 27,72 доллара за баррель, передает ТАСС.

В понедельник утром стоимость майского фьючерса на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE падала до 31,02 доллара за баррель, позднее частично отыграв падение. При этом в Goldman Sachs не исключили падения стоимости нефти до 20 долларов.

Вслед за обрушением цен на нефть обвалился курс рубля к доллару и к евро.

В прошлую пятницу появились данные о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.


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