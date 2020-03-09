В Японии открылось крупное предприятие по производству водородного топлива

09.03.2020, 7:07, Разное

В минувшую субботу в Японии прошла торжественная церемония открытия одного из крупнейших предприятий по производству водородного топлива. На мероприятии принимал участие премьер-министр Синдзо Абе, отметивший, что их государство постепенно возрождается после цунами и землетрясения, потрясших страну в 2011 году.
Предприятие получило название «Фукусимское водородно-энергетическое исследовательское поле». Его возвели в городе Намие, расположенном недалеко от поврежденной стихийными бедствиями атомной электростанции Фукусима-Дайичи. Завод станет не только производить водородное топливо, но и позволит проводить на своей площадке испытания новых технологий, разработанных японскими научными учреждениями.

В создании предприятия принимали участие такие компании, как Toshiba, Tohoku Electric Power и поставщик природного газа Iwatani. Партнеры надеются, что гости Летних Олимпийских игр 2020 в Токио оценят перспективу сферы производства водородного топлива, которым будут обеспечиваться жилые комплексы в Олимпийских деревнях. Стоимость объекта оценивается в $189 млн.



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