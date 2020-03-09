В США введен режим ЧС из-за коронавируса, в Албании выявлены первые случаи заболевания

09.03.2020, 6:42, Новости дня

Режим чрезвычайной ситуации объявили на всем западном побережье США. Об этом сообщил телеканал ABC. По их данным, губернатор штата Орегон объявила о введении режима на 60 дней. На тот момент в штате было зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Ушел на карантин и сенатор-республиканец Тед Круз. Политик рассказал, что 10 дней назад он коротко взаимодействовал с человеком, чьи анализы на коронавирус оказались положительными. Они пожали друг другу руки и немного поговорили.

Всего же в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных превысило 105 тысяч человек. 80 из них — в Китае. Эпидемия распространилась на 101 страну. Только за прошедшие сутки за пределами Поднебесной зафиксировали 3,5 тысячи новых случаев заражения, сообщает телеканал "Россия 24".

Первой по статистике смертности стала Италия. Там от нового типа коронавируса погибает каждый 20 человек. Второе место заняли Соединенные Штаты Америки. Саудовская Аравия приостановила поездки своих граждан в девять стран мира. Среди них оказались Южная Корея, Италия и Ирак, а также страны Ближнего Востока. Два первых случая заражения зафиксировали в Албании. Инфицированными оказались отец и сын.

В Китае от коронавируса вылечили самого старого заболевшего. 100-летнего жителя провинции Хубэй накануне выписали из больницы. Мужчина страдал от сердечной недостаточности, гипертонии и болезни Альцгеймера.