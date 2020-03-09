У побережья Калифорнии произошло сильное землетрясение

09.03.2020, 6:30, Новости дня

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов американского штата Калифорния, сообщила Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 86 км к западу от не включенной в округ Гумбольдт территории Петролия, очаг залегал на глубине 2,2 км, передает ТАСС.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Напомним, в июле прошлого года в Калифорнии произошло сильное землетрясение, после которого на юге штата объявили режим ЧС. В результате подземных толчков на поверхности образовался видимый из космоса разлом.



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