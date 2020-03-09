Штат Вашингтон может ограничить общественные мероприятия из-за коронавируса

09.03.2020, 6:27, Новости дня

В штате Вашингтон могут быть ограничены общественные мероприятия для сдерживания распространения коронавируса, сообщил в воскресенье губернатор штата Джей Инсли.

«Мы рассматриваем возможность введения требований “социального дистанцирования”, как мы его называем», – заявил Инсли, выступая на телеканале CBS.

«Мы рассматриваем определенные шаги, которые, в частности, направлены на защиту уязвимых групп населения, наших интернатов для престарелых и тому подобных учреждений. Мы оцениваем целесообразность обязательных мер», – добавил он.

По его словам, общественность хорошо отреагировала на введение мер рекомендательного характера, но могут потребоваться дополнительные усилия.

«Это работает, но, возможно, нам нужно перейти к следующему шагу», – заявил губернатор.



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