Помпео приветствовал начало процесса по делу о крушении самолета MH17

09.03.2020, 6:27, Новости дня

США приветствуют начало уголовного процесса в Нидерландах над четырьмя обвиняемыми по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого в небе над Украиной в 2014 году.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном в воскресенье.

Помпео напомнил о требовании Совета Безопасности ООН «привлечь к ответственности лиц, виновных в этом инциденте, и обеспечить всестороннее сотрудничество всех государств в рамках усилий по установлению ответственных».

Госсекретарь констатировал, что все обвиняемые в ходят в состав возглавляемых Россией сил, действующих на востоке Украины.

«Мы призываем все государства принять участие в работе по установлению ответственности в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №2166», – говорится в заявлении Помпео.

Госсекретарь назвал судебное разбирательство, которое начинается в понедельник, «критическим моментом в поисках справедливости для членов семей и друзей 298 человек, погибших 17 июля 2014 года».

«Мы полностью доверяем правовой системе Нидерландов в деле установления истины и отправления правосудия по этому делу, – подчеркнул глава американской дипломатии. – Мы поддерживаем продолжающуюся работу Объединенной следственной группы, в которую входят представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины».

«Мы вновь призываем Россию прекратить продолжающиеся агрессивные и дестабилизирующие действия в Украине», – отметил Помпео.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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