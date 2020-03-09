Сестра Жанны Фриске Наталья зажигательным танцем в бикини поздравила подписчиц с 8 Марта

09.03.2020, 6:07, Разное

Сестра умершей более четырёх лет назад от онкологии популярной эстрадной исполнительницы Жанны Фриске на странице в Instagram оригинально поздравила подписчиц с 8 Марта. Наталья Фриске в честь праздника показала зажигательный танец в бикини.
В кадрах ролика сестра Жанны Фриске в ярко-голубом раздельном купальнике демонстрирует зажигательные па на пляже Шри-Ланки. В подписи к посту Наталья Фриске поздравила подписчиц с весенним праздником, пожелав всем искренне любить и получать ответные чувства от своих избранников.

В комментариях к посту фолловеры пишут слова благодарности за поздравление и подаренное эмоциональным танцем хорошее настроение. Некоторые подписчицы больше внимания уделили постройневшей фигуре Натальи Фриске и просят поделиться секретами похудения. Другие же просто восторгаются отличным танцем и позитивной энергетикой сестры знаменитости.



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