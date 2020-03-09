Курс доллара на Forex превысил 73 рубля

09.03.2020, 6:00, Новости дня

Курс доллара к рублю на международном рынке Forex достиг отметки в 73,47 рубля, евро поднимался до 83,77 рубля, свидетельствуют данные торгов

В последний раз доллар превышал отметку в 73 рубля в марте 2016 года, евро не поднимался выше 83 рублей с февраля 2016 года, передает ТАСС.

В ходе торгов доллар откатился к уровню 72,8 рубля, евро вернулся к 82,9 рубля.

В понедельник утром стоимость майского фьючерса на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE падала до 31,02 доллара за баррель, позднее частично отыграв падение. При этом в Goldman Sachs не исключили падения стоимости нефти до 20 долларов.

Вслед за обрушением цен на нефть обвалился курс рубля к доллару и к евро.

В прошлую пятницу появились данные о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.



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