Мнение: Death of Hope

09.03.2020, 5:54, Разное

Несколько неожиданно, но фанатская короткометражка "Death of Hope", которая в свое время приятно порадовала качественными зарисовками на тему "Ереси Хоруса", разрослась уже до 18-минутного отрывка, который заявлен как первая часть с намеком на продолжение.

Причем все это делает один человек у себя дома, что естественным образом снимает возможные претензии к анимации и звуку.

На русском версии пока что нет, есть только с английскими субтитрами.

Визуально и стилистически это все равно выглядит лучше всего того, что выходило по Warhammer40к и тем более по Ереси Хоруса.

В данном случае, это Теневой крестовый поход в мирах Ультрамара, а действия происходит на искаженном варпом боевом корабле легиона "Пожиратели миров", где-то в период событий книги "Предатель" (сражение за мир-крепость Арматура, финал для Аргел Тала, очередное предательство Эреба и т.д.). С одной стороны, ролик как бы иллюстрирует, какой должна быть экранизация Warhammer 30/40k.

С другой стороны, полнометражный фильм в такой же стилистике стоил бы очень дорого + гарантировано был бы 18+, без гарантии, что он отобьет вложенные деньги. Так что с большой вероятности, тему будут и далее осваивать энтузиасты.

Ранее выходившие трейлеры проекта от этого же автора.