Главные события выходных 7-8 марта

09.03.2020, 5:51, Разное

Обзор «Новой»

В РФ семь новых случаев заражения COVID-19, и мэрия Москвы уже пригрозила уголовным наказанием за нарушение карантина. На востоке Китая рухнуло здание гостинцы, использовавшееся для изоляции лиц с подозрением на коронавирус — 10 человек погибли. Тем временем в правительстве РФ предлагают усложнить процедуру возбуждения дел по статьям за сбыт наркотиков — нет факта передачи, не будет и суда.

В РФ зафиксированы семь новых случаев заражения COVID-19

В субботу в оперативном штабе сообщили о четырех новых заболевших: троих в Липецке и одном в Санкт-Петербурге. В воскресенье зафиксированы еще три случая — в Московской, Белгородской и Калининградской областях;

Все заболевшие накануне были в Италии — одном из европейских центров распространения болезни;

В РФ зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом;

Шестеро пациентов уже выписаны из больниц. Речь идет о двух гражданах КНР, вернувшемся из Италии москвиче и троих россиянах, доставленных на лечение в Казань с пораженного вирусом лайнера Dimaond Princess.

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Нарушение карантина может караться 5 годами лишения свободы, сообщили в мэрии Москвы

Депздрав Москвы в воскресенье опубликовал разъяснения по борьбе с распространением коронавируса.

Власти предупредили об уголовной ответственности по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») за нарушение условий карантина (до 5 лет лишения свободы);

В мэрии будут следить за самоизоляцией москвичей с помощью видеонаблюдения, а нарушетелей могут переместить в обсерватор;

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин сказал о введении в столице режима «повышенной готовности» из-за угрозы распространения COVID-19;

Согласно указу, вернувшиеся из стран «с неблагополучной ситуацией» по коронавирусу (КНР, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция, ФРГ) должны самоизолироваться на 14 дней. При этом правового определения изоляции на дому или самоизоляции власти не предоставили.

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При обрушении здания отеля в Китае погибли 10 человек

Семиэтажное здание гостиницы «Синьцзя» в городе Цюаньчжоу на востоке Китая обрушилось вечером в субботу по неизвестным причинам. Всего под завалами оказался 71 человек.

На данный момент 48 человек извлечены, 10 из них погибли;

Здание отеля использовалась для размещения на карантин лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом;

Местные СМИ сообщают, что в здании велись ремонтные работы.

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Правительство РФ предложило усложнить процедуру возбуждения дел по «наркотическим» статьям

В субботу кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий запретить возбуждение уголовных дел по ст. 228.1 и 228.4 УК РФ при отсутствии данных о факте передачи наркотических средств другому лицу и составе этих средств;

Так правительство хочет бороться с «необоснованным вовлечением в доследственные проверки» и рисками коррупции в правоохранительных органах;

В пояснительной записке министры отмечают, что практика возбуждения дел против неустановленных сбытчиков неэффективна — из 26 тыс. таких дел в 2019 году лишь 23 дошли до суда, по трем из них вынесены оправдательные вердикты.