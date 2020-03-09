Удар Свитолиной на турнире в Мексике признан лучшим за день на соревнованиях WTA. Видео

09.03.2020, 5:33, Новости дня

видео

Видео: WTA / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Ливию решили призвать к прекращению огня и запрету на переброску войск

05.02 / В мире: Как Москва отреагирует на заигрывание Лукашенко с Вашингтоном

11.01 / На Украине забили тревогу из-за планов жесткой цензуры в интернете

04.02 / Бывший вице-премьер Акимов назначен гендиректором «Почты России»

21.02 / Администрация США обсуждает план свержения Мадуро

13.02 / «Газпром» назвал крупнейших должников за газ в России

05.02 / Украинский политолог оценил планы Зеленского на деньги от Газпрома

06.01 / США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной томоса

26.02 / В СНБО рассказали, почему Киев не будет возвращать Крым военным путем

23.01 / “Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика