Израиль может ввести обязательный карантин для всех приезжих

09.03.2020, 5:33, Новости дня

Власти Израиля не исключают вероятность введения обязательного карантина для всех прибывающих в страну. Об этом 8 марта на пресс-конференции заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет Haaretz.

Премьер подчеркнул, что карантинные меры для путешественников, приезжающих из некоторых стран, хорошо себя зарекомендовали, поэтому такие же меры могут быть применены ко всем другим приезжающим в Израиль. Решение может быть принято в понедельник, 9 марта.

По данным газеты, по состоянию на вечер 8 марта в Израиле подтверждено 29 случаев COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 8 марта в мире было зарегистрировано 105,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, скончались 3584 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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