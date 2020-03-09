Американский фондовый индекс S&P 500 рухнул более чем на пять процентов

09.03.2020, 5:30, Новости дня

Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США автоматически остановлены после падения индекса более чем на пять процентов, информирует MarketWatch.

Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США планируется возобновиться в обычном режиме на следующий торговый день, передает РИА «Новости».

Тем временем на Токийской бирже произошло резкое падение котировок на фоне сообщений о распространении нового коронавируса.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, после часа торгов снизился на 5,56% до отметки 19595,5 пункта.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, снизился на 4,16% до отметки 1410,18 пункта.

Кроме того, основной индекс Гонконгской фондовой биржи после начала торгов рухнул на 3,87% на фоне резкого обвала цен на нефть на международном рынке.

К 9.25 (4.25 мск) основной индекс Hang Seng снизился на 3,87% и составил 25134,02.

Напомним, в прошлую пятницу появились данные о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.

В понедельник утром стоимость майского фьючерса на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE падала до 31,02 доллара за баррель, позднее частично отыграв падение. При этом в Goldman Sachs не исключили падения стоимости нефти до 20 долларов.



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