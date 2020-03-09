Футболисты смогут отслеживать движения в FIFA Mobile с помощью умных стелек Adids GMR

09.03.2020, 5:07, Разное

Первым результатом сотрудничества компаний Google, Adidas и Electronic Arts станут смарт-стельки Adids GMR. Благодаря встроенному датчику Google Jacquard пользователь сможет передавать все данные о своих движениях в мобильный футбольный симулятор FIFA Mobile.

Анонс новинки запланирован на 10 марта. По словам представителей производителя гаджета, датчик Google Jacquard оснащен технологией отслеживания движений. Благодаря такой особенности игрок может улучшить показатели виртуальной команды. Таким образом, соперничество между игроками перейдет на более высокий уровень, где на результативность может повлиять профессионализм геймера.

Реализацией смарт-стельки Adidas GMR займется сайт Footy Headlines, специализирующийся на продаже футбольного инвентаря. В комплект поставки войдут: две смарт-стельки, чип Jacquard Tag, устанавливающийся отдельно в каждый гаджет, и кабель для зарядки. Кроме того, после приобретения стелек в приложении FIFA Mobile откроется доступ к эксклюзивному контенту. О стоимости новинки пока никакой информации нет.