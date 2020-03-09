Мнение: О кровавом понедельнике для России

09.03.2020, 4:57, Разное

Иногда и пессимисты ошибаются: бывают слишком оптимистичны.

Меж тем, пока #Россия отдыхает после 8 марта, иностранные инвесторы устроили ей кровавую баню на финансовых рынках. Началось классическое избиение младенцев, причём вполне закономерное.

Однако, зачем 1000 слов, когда ночная драма замечательно передаётся в картинках?

Перед открытием сегодняшних торгов на азиатских рынках, эксперты заключали пари, насколько сильным будет обвал. Самые мрачные прогнозы – ещё минус 10-15% к пятничным почти 10%. Реальность этой ночью превзошла все ожидания.

Эталонная #нефть сорта Brent – минус 25%.

Российский #рубль к американскому доллару – минус 6% с хвостиком.

Всё остальное – ну, вы видите сами.

Фьючерсы на американские фондовые индексы тоже в глубоком минусе – на 4,5-4,8%.

За несколько минут до начала понедельничных торгов инвестиционный банк Goldman Sachs выпустил #прогноз, согласно которому цена Brent может упасть до 20 долл. за баррель в ближайшие недели. Банк резко также понизил свой прогноз по средней цене Brent во втором и третьем кварталах 2020 года – до 30 долл. за баррель.

«Мы считаем, что ОПЕК и Россия на этих выходных начали ценовую войну, после того как Саудовская Аравия агрессивно сократила относительную цену, по которой она продает свою нефть, на максимум по меньшей мере за 20 лет», — написали аналитики банка. То есть, разрыв сделки с ОПЕК, инициированный, как говорят, с подачи крупной российской государственной нефтекомпании, уже начинает приносить свои плоды

На этом фоне горячие головы начинают ванговать курс российской валюты уже чуть ли не по 80-90 руб./долл. Технически, конечно, ничего нельзя исключать, но всё же тут похоже у экспертов началась #паника. А она плохой советчик. Хотя котировки нефти так резко падали в течение дня в уже далёком 1991 году, когда началась операция США «Буря в пустыне», в целом нефтяные цены вернулись лишь к уровням 2016 года. Тогда #рубль, несмотря на отдельные всплески, в среднем оставался в диапазоне 75-78 руб./долл. При гораздо худшем состоянии бюджета, экономики и резервов. С другой стороны, тогда человечеству не грозил «коронавирус».

В этой связи – где лично вы видите обменный курс российской валюты, скажем, к апреля?

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Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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