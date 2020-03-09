Адвокат рассказал о состоянии подростка, подозреваемого в убийстве в Санкт-Петербурге

09.03.2020, 4:21, Новости дня

Артём Баконин, адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Санкт-Петербурге, рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.

Как отмечает Баконин, мальчик в тяжелом состоянии и очень сильно переживает по поводу случившегося.

Накануне в Колпино в подъезде дома на улице Ижорского батальона нашли тело подростка с простреленной головой, напоминает РИА Новости. по данным правоохранителей, во время встречи друзей сын хозяина застрелил из ружья своего знакомого, после чего вынес его тело на лестничную площадку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Центральный аппарат Следственного комитета взял расследование на контроль. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить все обстоятельства инцидента, выяснить, в каких условиях хранилось оружие и как несовершеннолетний мог получить к нему доступ. По решению суда подростка отправили под домашний арест.