Коронавирус добрался до Лиги чемпионов: «ПСЖ» и «Боруссия» сыграют без зрителей

09.03.2020, 4:21, Новости дня

Из-за инфекции коронавируса продолжает ограничиваться посещение массовых спортивных мероприятий. Теперь при закрытых дверях пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и дортмундской "Боруссией".

Восьмого марта во Франции, на территории которой и планируется проведение матча, были приняты ограничения на посещение массовых, в том числе си спортивных, мероприятий, общая численность которых превышает тысячу посетителей, сообщает Чемпионат.Com. Окончательное решение по формату проведения матча примет префектура Парижа.

Напомним, что встреча между "ПСЖ" и "Боруссией" запланирована на 11 марта. Во Франции зафиксировано 1126 зараженных инфекцией: из них 19 человек умерли, 21 – в критическом состоянии, 12 выздоровели.

Накануне УЕФА в целях предостережения распространения коронавируса решил запретить футболистам совершать традиционные предматчевые рукопожатия с участниками матча.



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