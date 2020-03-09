Учёные: Ощущение «разбитости» после короткого дневного сна связано с генами

09.03.2020, 4:07, Разное

Несмотря на то, что медики и результаты исследований доказывают пользу короткого дневного сна для человеческого организма, некоторые люди после такого отдыха ощущают «разбитость». Американские учёные выяснили, что снижение энергичности может быть связано с генами.

По словам специалистов, многие взрослые люди имеют генетическую предрасположенность к тому, что для восстановления им требуется не короткий получасовой сон, а более продолжительный. Проведённое американскими учёными из Национального института сердца, крови и лёгких исследование показало, что в регуляции сна принимают участие не менее восьми десятков генов, а это в свою очередь коррелирует с наследственностью и продолжительностью отдыха.

Кроме того, не стоит исключать специфику профессии, из-за которой человек может регулярно недосыпать, а затем пытаться «догнать» ночной сон, тем самым нарушая установленный биоритм. Учёные рекомендуют людям, часто работающим в ночные смены, стараться регулярно дремать, а всем остальным – посвящать сну не менее 8 часов в сутки.

Ощущение сонливости и «разбитости» может возникать не только из-за генетической предрасположенности, но и вследствие заболеваний, вызывающих в головном мозге воспаление.