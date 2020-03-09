Американцев с лайнера Grand Princess проверят на коронавирус ближе к месту жительства

09.03.2020, 4:06, Новости дня

Американцев с круизного лайнера Grand Princess, которому запретили войти в один из портов в Калифорнии из-за предполагаемого наличия на борту новых больных с коронавирусом, доставят в карантинный центр или центры ближе к дому для проведения анализов.

Об этом сообщил в воскресенье губернатор Джорджии Брайан Кемп.

Корабль с 2400 пассажирами и 1100 членами экипажа в понедельник пришвартуется в Окленде. Оттуда 34 жителя Джорджии и неуказанное число американцев, которые проживают на востоке США, будут доставлены на базу резерва ВВС Доббинс в Джорджии, сообщил Кемп. Ожидается, что они прибудут на базу в 32 километрах от Атланты вечером в понедельник или в ночь на вторник.

«Эти пассажиры сдадут анализы и будут помещены в карантин из-за возможных контактов с вирусом COVID-19», – сказал Кемп.

Губернатор отметил, что его офис «находится на постоянной связи с администрацией Трампа».

Корабль связан по крайней мере с четырьмя случаями коронавируса, выявленных в ходе предыдущего путешествия. Оператор судна, компания Princess Cruises, сообщил, что информация о новом пункте назначения поступила от федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые координируют усилия с властями штатов и муниципалитетов.

Губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом наставал на том, чтобы судно оставалось в море, пока у находящихся на борту больных не будут взяты анализы. Диагностические наборы были доставлены на океанский лайнер вертолетом авиации Национальной гвардии в четверг.

В пятницу вице-президент Майк Пенс, возглавляющий усилия правительства США по борьбе с коронавирусом, объявил, что анализы 19 членов экипажа и двух пассажиров оказались положительными. Он сказал, что корабль будет направлен в неуказанный некоммерческий порт, где у всех людей на борту будут взяты повторные анализы.



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