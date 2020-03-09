Мир отмечает Международный женский день, несмотря на вспышку коронавируса

09.03.2020, 4:06, Новости дня

8 марта в разных странах мира отмечается Международный женский день, несмотря на беспокойство, вызванное вспышками коронавируса. Правда, в некоторых странах праздничные мероприятия были отменены.

Одной из таких стран стала Южная Корея, где зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания за пределами Китая.

«Несмотря на то, что мы не можем собраться вместе физически, наш духовное стремление к гендерному равенству сильно, как никогда», – заявила в видеообращении министр Южной Кореи по вопросам гендерного равноправия Ли Ян Ок.

В тот же день недавно созданная феминистская партия в стране объявила о начале широкомасштабной кампании в защиту гендерного равноправия, воззвание в поддержку которой подписало свыше 8000 человек.

В Италии, где зафиксировано наибольшее число смертей от коронавируса за пределами КНР, четверть территории страны находится в карантине.

Однако в соседней Испании Международный женский день отпраздновали, как обычно.

То же самое произошло в столице Франции.

В Китае, стране, ставшей эпицентром эпидемии, начавшейся в провинции Ухань, государственные СМИ воздали должное героизму женщин, находящихся на переднем крае борьбы с кризисом.

Напомним, что, по данным ВОЗ, примерно 70% работников здравоохранения на планете составляют женщины.

В Пакистане прошел женский марш, однако поступили и сообщения о столкновениях между феминистскими группировками и приверженцами консервативных взглядов, устроившими «марш скромности».