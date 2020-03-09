Мнение: Итальянский парадокс коронавируса

09.03.2020, 4:06, Разное

В Италии коронавирус за сутки забрал 133 человека. А всего от COVID-19 скончались уже 366 жителей Италии, зараженными считаются 7375 человек.

Мне интересно, почему в Италии так много человек заболели коронавирусом? А вот в граничащих с северными провинциями Италии (где больше всего зараженных) Австрии, Франции, Швейцарии и Словении зараженных не так много, как в Италии.

Это потому что итальянцы в начале эпидемии проявили чрезмерный пофигизм? Или во Франции да в  Швейцарии  массовое выявление зараженных и летальных исходов чуть-чуть припозднилось и нагрянет через неделю-полторы?

Одно обнадеживает.  622 жителей Италии уже вылечили от коронавируса….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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