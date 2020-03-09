Личное: С днём рождения, сволочь! 

09.03.2020, 4:05, Разное

 В Москве из-за распространения коронавируса введен «режим повышенной готовности». Тем временем, только что вернувшаяся из Венеции Ксения Бородина летит с дрессировщиком кота Шантика во Францию. Отмечать — твою мать! — день рожденья!   В страну с крайне неблагополучной по коронавирусу обстановкой.


Фото: Соцсети

Коронавирус в Россию привезут не простые люди: не механики, не учителя, не врачи районных поликлиник. И даже не китайцы притащат сюда коронавирус. Коронавирус в России распространит (уже распространяет!) относительно богатое, тупое быдло на понтах.

Быдло, которому надо! 


Надо с утра пораньше красиво нажраться, помахать российским флагом, наорать на непонимающего по-русски официанта-француза и прогорланить Happy Birthday.

Видео: Соцсети

Им — надо, понимаете? На-да!  

А болеть будут простые люди. Простые пенсионеры будут умирать от коронавируса. Дети простых людей не будут ходить в школы, потому что их закроют на карантин.

Болеть и умирать будут простые люди просто потому, что быдло-твари на понтах решили отдохнуть в эпицентре коронавируса.

Мэр Москвы подписывает указ о введении в столице «режима повышенной готовности». Роспотребнадзор рекомендует населению воздержаться от посещения стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, включая Италию, из которой только что вернулась Бородина, и Францию, куда она только что улетела.  

Согласно указу жители Москвы, приехавшие из стран с неблагополучной обстановкой, обязаны самоизолироваться дома на 14 дней.  

Думаете, Бородавка и дрессировщик кота Шантика это сделают? Думаете, перестанут водить своих детей в школы, кружки и секции? Перестанут сами таскаться по ресторанам и просиживать лобок на лобковом месте публичного дома 2?

  Уверена, что нет. А, если и напишут, подобно Рудковской, что сделали это, я не поверю.

 Вы в курсе, что в США случаи коронавируса сейчас зафиксированы в районе, где живёт Ким Кардашьян? Не где-то там в Небраске, где живут простые люди, а на самой вершине голливудских холмов.  

15 богатых чертей из Лос-Анджелеса, среди которых оказались соседи Кардашьян, решили покататься на лыжах в Италии и притащили домой коронавирус. Один мальчик, по-моему, — в коме, а, может, уже и умер.

То, что коронавирус дойдёт с Голливудских холмов до Небраски, — это вопрос времени. То же самое — у нас: сначала наглое быдло притащит его в Москву, а отсюда уже — по всей России растащат.

  А теперь ещё раз посмотрите на видео, где Бородина с группой товарищей выехали покататься на лыжах. Во Францию, где обстановка по коронавирусу — крайне неблагополучная.

Что думаете? Что чувствуете?

Я думаю, что они — твари. Нерукопожатные, мерзкие твари.

Источник: Лена Миро



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