За сутки от коронавируса в Китае умерли 22 человека, 1535 выздоровели

09.03.2020, 4:00, Новости дня

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки выросло на 22, достигнув 3 тыс.119 человек, за прошедшие 24 часа выздоровели 1 тыс. 535 человек, общее число излечившихся и выписанных составило 58 тыс. 600 человек, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Власти КНР сообщили о 40 новых случаях заражения коронавирусом за последние сутки. Согласно последним данным, общее число заразившихся в Китае, таким образом, составляет 80 тыс. 735 человек, передает ТАСС.

В эпицентре вспышки коронавируса – провинции Хубэй – за сутки умер 21 человек, за это же время там заразились 36 человек – все в центре региона городе Ухане. Полностью излечились в провинции Хубэй 1 тыс. 422 человека, 1 тыс. 163 из них – в Ухане.

К утру воскресенья число жертв нового коронавируса в Китае составило 3097 человек, число случаев заболевания в стране за всю историю эпидемии почти достигло 80,7 тыс., при этом выздоровели 57 тыс. человек.

Напомним, в субботу ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на 7 марта, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека. При этом более 80% случаев заболевания зарегистрировано в Китае.

По мнению ученых, вирус COVID-2019 разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Немецкие СМИ рассказали о бьющей по РФ «катастрофе 90-х»

24.02 / Раскрыты характеристики нового Sony Xperia 10 II

27.02 / Южная Корея и США отложили учения из-за коронавируса

12.02 / На керченского чиновника завели дело из-за неотапливаемых квартир для сирот

24.02 / Раскрыты характеристики «заряженных» версий Chevrolet Camaro

17.02 / Конгрессмен США — «вечный импичмент» поможет переизбранию Трампа

12.02 / Украина может согласиться на снятие санкций с РФ, Ермак готовит перезагрузку Офиса президента. Главное из Telegram-каналов

07.02 / «Нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку». Соцсети обсуждают комментарий продюсера телеканала «1+1»

16.02 / Протоиерей Смирнов отказался извиняться за слова о «бесплатных проститутках»

03.01 / Смолов подтвердил слухи о романе с 17-летней внучкой Ельцина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика