За сутки от коронавируса в Китае умерли 22 человека, 1535 выздоровели

09.03.2020, 4:00, Новости дня

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки выросло на 22, достигнув 3 тыс.119 человек, за прошедшие 24 часа выздоровели 1 тыс. 535 человек, общее число излечившихся и выписанных составило 58 тыс. 600 человек, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Власти КНР сообщили о 40 новых случаях заражения коронавирусом за последние сутки. Согласно последним данным, общее число заразившихся в Китае, таким образом, составляет 80 тыс. 735 человек, передает ТАСС.

В эпицентре вспышки коронавируса – провинции Хубэй – за сутки умер 21 человек, за это же время там заразились 36 человек – все в центре региона городе Ухане. Полностью излечились в провинции Хубэй 1 тыс. 422 человека, 1 тыс. 163 из них – в Ухане.

К утру воскресенья число жертв нового коронавируса в Китае составило 3097 человек, число случаев заболевания в стране за всю историю эпидемии почти достигло 80,7 тыс., при этом выздоровели 57 тыс. человек.

Напомним, в субботу ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на 7 марта, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека. При этом более 80% случаев заболевания зарегистрировано в Китае.

По мнению ученых, вирус COVID-2019 разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.