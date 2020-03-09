Мнение: Кольца в мировой живописи

09.03.2020, 3:54, Разное

Тем временем в инстаграмме у меня только что прошла неделя, посвященная кольцам в мировой живописи. Помимо рассматривания ювелирного безумия Кранаха и Гольбейна, мы с народом поговорили про святых Маргарит и их глюки, изумрудный перстень Поликрата, Госпожу Бедность св. Франциска и его перстенёк, а также про многое другое.

Стартовать с этого поста https://www.instagram.com/p/B9OFOKqjddV/

Источник: Шакко



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