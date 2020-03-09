Die Welt — греческий политик обвинил Турцию в гибридной войне и шантажировании ЕС

09.03.2020, 3:50, Новости дня

Турция ведёт гибридную войну, считает заместитель министра Греции по вопросам миграции Йоргос Кумуцакос. В интервью немецкой газете Die Welt он призвал Анкару прекратить шантажировать Грецию и ЕС и вернуться к соблюдению соглашения по беженцам между Европой и Турцией.



Reuters

Заместитель министра Греции по вопросам миграции Йоргос Кумуцакос отрицает обвинения в том, что его страна якобы нарушила международное право своими действиями на границе с Турцией. В интервью немецкой газете Die Welt он призвал Анкару прекратить шантажировать ЕС.

Как отмечает издание, в условиях натиска мигрантов на греко-турецкой границе заместитель министра Греции по вопросам миграции выступил в защиту правительства страны перед лицом международной критики. По его словам, Греция не нарушила никаких законов.

«То, с чем мы сейчас имеем дело, представляет угрозу для нашей национальной безопасности и европейских границ», — подчеркнул Кумуцакос в интервью немецкой газете. По его мнению, необходимо найти баланс между международными законами и защитой границ. «Это тонкая грань. Но я думаю, нам удалось найти приемлемое решение», — отметил официальный представитель греческого правительства.

Кроме того, Кумуцакос опроверг слухи, согласно которым силы безопасности Греции застрелили, по меньшей мере, одного мигранта на сухопутной границе с Турцией.

Политик обратил внимание на то, что Турция «не является демократическим государством, как Греция». В случае Анкары приходится иметь дело с «автократической системой», в которой многие критически настроенные журналисты попадают под тюремное заключение. Правительство Турции может «просто утверждать всё, что хочет».

Также в беседе с немецкими журналистами Кумуцакос подчеркнул, что Турция ведёт гибридную войну, «и её первая жертва — правда». Политик потребовал, чтобы Анкара прекратила «шантажировать нас и ЕС». Нужно вернуться за стол переговоров и вернуть к жизни соглашение между ЕС и Турцией, которое сейчас нарушается Анкарой, призвал греческий политик в интервью Die Welt.