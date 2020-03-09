Мнение: А дебилы у нас — идейные

09.03.2020, 3:40, Разное

Надо сказать, поведение отечественных высокопоставленных идиотов на международной арене отдает все более и более густым маразмом. Я и раньше с возрастающим удивлением наблюдал за попытками горе-«дипломатов» тире охеревших гопников поссориться с Чехией по максимально идиотскому поводу из всех возможных — из-за того, что чехи решили у себя в Праге как-то почтить память «власовцев» — остатков РОА, которые в мае 1945 года повернули оружие против немцев и помешали им подавлять пражское восстание.

В общем, чехи решили поставить «власовцам» памятник. Казалось бы — так или иначе, это памятник русским солдатам, которые в конкретном случае боролись с фашизмом, спасли Прагу от разрушения, чешских повстанцев от гибели — совершенно естественно, что чехи испытывают к ним благодарность, а у России тут прямое основание погордиться, как-никак, соотечественников чествуют, и где — в центре Европы! В ЕС! Прямо скажем, ОЧЕНЬ редкий случай по нынешним временам. Надо бы использовать благоприятный пиар…

И особо надо отметить, конечно, отношение к своим соотечественникам. В основе, как видим, сохраняется все та же бешеная злоба на «идейной» основе. Особенно резкий контраст — ЧЕХИ (чужие люди) уже простили, но как бы «свои» — нет, никогда. Наши и после смерти будут «мстить». Нет людей — будут преследовать их память. От имени давно несуществующей «советской родины» — которая уж столько раз предавала своих же сынов, что там руки в крови по плечи. Но про это говорить нельзя, что вы, табу!



Власовцы, освободившие Прагу

Что ж, «использовали». «Что ни делает дурак, все он делает не так». Вместо того, чтобы порадоваться (ну или на крайняк, если контакт с реальностью почти утерян — просто хотя бы помолчать) — российские «официальные лица» затеяли скандал, понемногу переходящий в настоящий шабаш. Это при том, что чешский президент Земан — чуть ли не единственный в ЕС, кто наперекор всем и всему не плевал при встрече российским «политикам» в лицо! Уникум! И сам не плевал, и даже своим подчиненным запрещал (из-за чего на беднягу очень косо смотрели все его коллеги по Евросоюзу).

Ну и в такой ситуации представители нашей славной Эрефии повели себя точно как баба из «Сказки о золотой рыбке» — то есть стали единственному, кто к ним относился нормально, начали плевать в лицо сами. ДОРВАЛИСЬ.

Чехов обвинили, что они, гады такие, предают «борьбу с фашизмом», что они, наверно, «сами фашисты», что никаких памятников «власовцам» в Праге Россия «не потерпит», чтобы чехи и думать не смели ни о каких памятниках — и, как финальная кода, чтоб впредь все свои инициативы «такого рода» согласовывали с Москвой.

Тут даже не знаешь, что сказать. Я еще поначалу надеялся (когда появились еще первые фильмы по НТВ с «разоблачениями подлых чехов»), что это все ж какая-то «левая» инициатива где-то со среднего уровня «вертикали», что какая-то гнида из МИДа пытается таким образом выслужиться, попутав века и вообще позабыв, что век уже 21, да и никакого СССР давно не существует… Но я опять оказался неправ — переоценил вертикальных. Судя по дальнейшим событиям, это таки был маразм с самого верху, по старому сусловскому принципу «мы на идеологии не экономим».

Главное, что дебилы забыли — что Варшавский договор давно распался, а в Праге уже лет 30 как не стоят никакие гарнизоны, да и подавление «Пражской весны» по мотивам 1967 года затруднительно — ручонки коротки, точнее — их с тех пор сильно укоротили. У них там на календарь вообще кто-нибудь смотрит?

Что особенно потрясает: ведь даже сам СССР — уж на что было зомбированное, наглухо отмороженное «идеологически» государство — даже оно (!!) намного спокойнее относилось к теме, и в нем даже были люди, видимо, понимавшие, что тема РОА, защитивших Прагу, все-таки играет так или иначе положительную роль в отношениях с чехами! Во всяком случае, об этом эпизоде — что остатки РОА сражались с немцами в мае 1945 в Праге — писали, хоть и сквозь зубы, но без привычных припадков истерики, даже в советских школьных учебниках! То есть немного здравого смысла даже СССР по этой теме мог себе позволить.

Но только не сегодняшние, окончательно потекшие мозгами не теме ВОВ. Они так долго бились в падучей на межгосударственном уровне, так долго и натужно хамили чехам, требуя «убрррррать!! не потерпим!» — что в итоге взбесили даже невероятно спокойного Земана. Своего последнего союзника в ЕС.

Вот что это?

Главное обоснование у взбесившихся блюстителей не пойми чего — власовцы были «предатели». Поэтому ставить им памятники НЕЛЬЗЯ. Вопрос — кого они предали? Ответ следует без запинки — «нашу советскую родину». Но позвольте — 75 лет прошло. Никакой «советской родины» давно уже нет. Может, уже можно как-то расслабиться и не судить «по законам военного времени»? Людям ведь ставят памятник не за то, что они кого-то предали, и не за то, что они «нарушили присягу тов. Сталину», а за то, что что они совершили ХОРОШИЙ ПОСТУПОК. Почему пена-то изо рта? В конце концов, если вам что-то не нравится — просто ЗАТКНИТЕСЬ. Люди у себя дома вправе делать что хотят. Это ведь просто понять?

И опять — нет, ни хрена. Наши титаны мысли обязательно проскачут по всем граблям, какие только смогут найти. Под девизом скорпиона из анекдота — «Да, вот такое я говно».

И особо надо отметить, конечно, отношение к своим соотечественникам. В основе, как видим, сохраняется все та же бешеная злоба на «идейной» основе. Особенно резкий контраст — ЧЕХИ (чужие люди) уже простили, но как бы «свои» — нет, никогда. Наши и после смерти будут «мстить». Нет людей — будут преследовать их память. От имени давно несуществующей «советской родины» — которая уж столько раз предавала своих же сынов, что там руки в крови по плечи. Но про это говорить нельзя, что вы, табу!

Какая-то феноменальная деградация. Этак они скоро под себя ходить начнут… сами того не замечая.