Мнение: «Идлиб. Необъявленная война»

09.03.2020, 3:31, Разное

Военкоры Anna-News выложили огромный сюжет (на 45 минут) о боях в Идлибе с 23 февраля по 6 марта, которые они прошли вместе с наступающими частями 25-й дивизии САА. Как обычно, тонна уникального контента (в том числе и 18+), включая свежую подборку съемок ударов ВКС РФ по боевикам, вид на населенные пункты с дрона и уличные бои на завершающих этапах сражения.

Аннотация:

Новая работа «Anna News» рассказывает о событиях, происходивших в провинции Идлиб с 23 февраля по 6 марта.

Под ударам 25 дивизии САА фронт боевиков у трассы М-4 продолжал рушиться, но в ход боевых действий уже в открытую вмешалась Турция. Президент Эрдоган еще в середине февраля выдвинул официальному Дамаску ультиматум – к 1 марта отойти к границам зоны деэскалации Идлиб, очерченным в 2018 году. Для весомости этих требований, в Идлиб вошла крупная группировка турецкой армии. Множество военных аналитиков с нетерпением ожидало последнего дня февраля. Существовала реальная возможность объявления Турцией войны Сирии. Несмотря на то, что этого так и не было сделано, накал сражений у стратегически важного города Серакиб был ожесточенным. Армии Сирии, 9 лет ведущей борьбу с терроризмом, потерявшей за эти годы десятки тысяч бойцов и офицеров, пришлось столкнуться с одной из сильнейших армий блока НАТО.

Что напишут об этой необъявленной войне историки, кого они назовут победителем, кого проигравшим, покажет лишь время. Но в этой ожесточённой борьбе правительственным силам удалось удержать трассу «Алеппо-Дамаск»…