Мнение: «Идлиб. Необъявленная война»

09.03.2020, 3:31, Разное

Военкоры Anna-News выложили огромный сюжет (на 45 минут) о боях в Идлибе с 23 февраля по 6 марта, которые они прошли вместе с наступающими частями 25-й дивизии САА. Как обычно, тонна уникального контента (в том числе и 18+), включая свежую подборку съемок ударов ВКС РФ по боевикам, вид на населенные пункты с дрона и уличные бои на завершающих этапах сражения.

Аннотация:

Новая работа «Anna News» рассказывает о событиях, происходивших в провинции Идлиб с 23 февраля по 6 марта.
Под ударам 25 дивизии САА фронт боевиков у трассы М-4 продолжал рушиться, но в ход боевых действий уже в открытую вмешалась Турция. Президент Эрдоган еще в середине февраля выдвинул официальному Дамаску ультиматум – к 1 марта отойти к границам зоны деэскалации Идлиб, очерченным в 2018 году. Для весомости этих требований, в Идлиб вошла крупная группировка турецкой армии. Множество военных аналитиков с нетерпением ожидало последнего дня февраля. Существовала реальная возможность объявления Турцией войны Сирии. Несмотря на то, что этого так и не было сделано, накал сражений у стратегически важного города Серакиб был ожесточенным. Армии Сирии, 9 лет ведущей борьбу с терроризмом, потерявшей за эти годы десятки тысяч бойцов и офицеров, пришлось столкнуться с одной из сильнейших армий блока НАТО.
Что напишут об этой необъявленной войне историки, кого они назовут победителем, кого проигравшим, покажет лишь время. Но в этой ожесточённой борьбе правительственным силам удалось удержать трассу «Алеппо-Дамаск»…

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Боярский о знакомстве с Дунаевским: «Меня потрясла его музыка»

13.02 / «Петросян – таракан, Тарасов – крыса»: Иван Ургант пошутил на тему бывших мужей

24.01 / В Башкирии отец изнасиловал 4-летнюю дочь

25.02 / Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» остановили из-за коронавируса

27.01 / В Канаде продаются эксклюзивные BMW M8 Individual Manufaktur 2020

17.02 / Состояние заболевшего сына Марии Кожевниковой ухудшилось

07.02 / Андрей Григорьев-Апполонов поздравил с юбилеем продюсера группы Игоря Матвиенко

31.12 / Мнение: США включились в борьбу за золото папуасов и обвинили Россию

27.02 / В Подмосковье медики спасли роженицу, отказавшуюся от переливания крови из-за боязни «грехов»

06.02 / Big data на крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика