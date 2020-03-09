Курс рубля обвалился вслед за обрушением цен на нефть

09.03.2020, 3:30, Новости дня

Курс доллара к рублю на международном рынке Forex вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,93 рубля и составил 72,5 рубля; курс евро к российской валюте вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4,89 рубля и составил 82,4 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Резкий скачок курса доллара и евро по отношению к рублю произошел на фоне новостей о том, что стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов падала до 31,02 доллара за баррель. К 01.25 мск Brent частично отыграла свое падение, цена на фьючерсы поднялась до 35,23 доллара за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась на 27,1% – до 32,48 доллара за баррель, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу появились данные о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что РФ и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ в июне 2019 года. При этом он уточнил, что обязательств по дальнейшему сокращению добычи нефти ни у кого нет, наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.

В Роснефти участие РФ в соглашении ОПЕК+ назвали мазохизмом. При этом в «Лукойле» ежедневные потери РФ от разрыва сделки с ОПЕК оценили в 100-150 млн долларов.

В воскресенье стало известно о планах Саудовской Аравии увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки. Срыв сделки РФ с ОПЕК уже обвалил акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco, ее капитализация по сравнению с декабрем 2019 года снизилась на 400 млрд долларов.



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