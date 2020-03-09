Основной полузащитник «Шахтера» пропустит матч 1/8 Лиги Европы из-за травмы – СМИ

09.03.2020, 3:18, Новости дня

Украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга», сообщает ресурс Football.ua.

По информации источника, игрок «Шахтера» получил травму мениска. Сроки восстановления Степаненко неизвестны.

Football.ua отмечает, что участие украинца в ответном поединке против «Вольфсбурга», а также в матчах сборной Украины против Франции и Польши, остается под вопросом.

«Шахтер» сыграет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга» 12 марта в Германии. Начало – в 22.00.

Степаненко в текущем сезоне провел за «Шахтер» 28 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал одну результативную передачу.