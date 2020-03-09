Украинка Бондаренко выиграла турнир WTA в Монтеррее в парном разряде

09.03.2020, 3:18, Новости дня

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко выиграла турнир WTA, который проходит в мексиканском Монтеррее, в парном разряде, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Украинка в паре с представительницей Канады Шэрон Фичмен в полуфинале победила представительниц Японии и Китая Мию Като и Ван Яфань – 4:6, 6:3, 10:7. Игра длилась около полутора часа.

Бондаренко занимает 237-е место в рейтинге теннисисток WTA в парном разряде. Это четвертый титул украинки в парном разряде.

В финале турнира Монтеррее в одиночном разряде сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина. Спортсменка встретится с Боузковой.