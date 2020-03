Украинское посольство в США потребовало от Vox исправить карту с российским Крымом

09.03.2020, 3:18, Новости дня

Посольство Украины в США призвало американское издание Vox исправить карту, на которой Автономная Республика Крым обозначена как территория России.

7 марта Vox разместило в Twitter видеоролик о распространении коронавирусной инфекции в мире. На карте, показанной в этом видео, Крым отмечен тем же цветом, что и территория Российской Федерации, а не Украины.

In 2002, a coronavirus emerged in a market in southern China. It eventually reached 29 countries and killed nearly 800 people.

18 years later, #Covid19 is in at least 71 countries and has already killed over 3,100 people. https://t.co/R6UB78cxVz pic.twitter.com/WpDNK8Uoro

— Vox (@voxdotcom) March 7, 2020

В комментарии под этим роликом посольство Украины в США 8 марта написало, что карту следует исправить.

«Журналистика требует аккуратности. Карта Vox требует исправления: Крым – это Украина. Крым временно [находится] под российской оккупацией, но он всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту!» – подчеркнули в посольстве.

Journalism requires accuracy. Map in @voxdotcom report re #coronavirus needs correction – #CrimeaIsUkraine.#Crimea is temporary under Russian occupation, but it is & will always be an integral part of Ukraine.

Please, correct the map! pic.twitter.com/Dv7poWXKti

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 8, 2020

На момент публикации новости реакции от Vox не последовало.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.