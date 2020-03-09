На Украине признали войну за Донбасс проигранной

09.03.2020, 3:11, Новости дня

Осужденный в Донецкой народной республике (ДНР) за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев в интервью Пятому каналу назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

«Вопрос надо ставить по-другому: готовы ли мы получить этот Донбасс? Там выросло целое поколение детей, которые воспитаны совсем на других ценностях», – цитирует Асеева РИА «Новости».

По его словам, в школах и вузах непризнанных республик изучают подвиги ополченцев.

Бывший шпион считает, что Украине не нужны люди, участвовавшие в конфликте на стороне ДНР и ЛНР в любом качестве. По мнению Асеева, их необходимо вывезти в Россию, после чего Киев должен получить контроль над границей.

«Тех, кто имели отношение к корпусам – не только военные: и снабженцы, и бухгалтерия, вообще все, кто входил в состав второго и первого армейского корпуса», – отметил журналист.

При этом он назвал такой сценарий фантазией.

«Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть – в этом смысле потеряли», – сказал Асеев.

Журналист добавил, что сейчас очень редко происходят войны, в результате которых одна из сторон теряет государственность. В ходе конфликтов решается вопрос контроля над территорией.

«Мы не можем ее вернуть, и весь вопрос в том, чтобы это не расползлось дальше», – заключил бывший украинский шпион.

В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении Киева выйти из «нормандского формата», если через год обстановка в зоне конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы. В тот же день украинские силовики вернулись на оставленные в ходе разведения сил в Донбассе позиции.

После этого Донецк и Горловка подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей.