Microsoft предупредила пользователей о проблеме с драйверами для Windows 10

09.03.2020, 3:07, Разное

Американская корпорация Microsoft, специализирующаяся на производстве проприетарного программного обеспечения, предупредила пользователей о проблеме с драйверами для ОС Windows 10. Специалисты компании предложили способ разрешения ситуации.

Разработчики Windows 10 предусмотрели возможность установки или обновления драйверов непосредственно из системы. Для этого пользователи могут воспользоваться Windows Update и установить нужный драйвер с интернет-портала Microsoft, однако в некоторых случаях с данной операцией могут наблюдаться проблемы, так как система защиты целостности памяти не позволит воспользоваться «сторонним продуктом».

Если пользователь Windows 10 столкнулся с подобной проблемой, то в качестве её решения можно воспользоваться советом разработчиков. Специалисты рекомендуют в настройках найти раздел «безопасность устройства» и отключить систему защиты целостности памяти в секции «изоляция ядра». После этого необходимо обязательно перезагрузить ноутбук или компьютер и только после выполнения названных шагов снова предпринимать попытку скачивания и установки нужных драйверов на сайте Microsoft.