В США число инфицированных коронавирусом превысило 500 человек

09.03.2020, 3:00, Новости дня

Число заразившихся новым коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 500 человек, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

По данным ЦКПЗ США, общее число инфицированных на территории Соединенных Штатов достигло 512 человек. В него включены граждане Соединенных Штатов, эвакуированные из китайского города Ухань, а также с круизного лайнера Diamond Princess. Еще 21 инфицированный находится на борту корабля Grand Princess, который получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда (штат Калифорния). Всего случаи заражения зафиксированы в 33 штатах, передает ТАСС.

По последним данным, опубликованным CNN, общее число смертельных исходов от заболевания, вызванного новым коронавирусом, достигло в США 21: 18 смертей зарегистрированы в Вашингтоне, две во Флориде и одна в Калифорнии.

Ранее режим чрезвычайной ситуации в связи с распространения коронавируса был объявлен в штате Орегон и в штате Нью-Йорк. В пятницу президент США Дональд Трамп выделил на борьбу с коронавирусом 8,3 млрд долларов.