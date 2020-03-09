Новые антибиотики хотят получить из байкальских бактерий

09.03.2020, 2:11, Новости дня

Команда биологов из Иркутского государственного университета совместно с коллегами из Университета Северной Флориды поделилась результатами проведенного изучения обмена веществ байкальских актинобактерий.

Актинобактерии являются классом бактерий больших размеров и сложных форм, которые также обладают способностью разрушать токсичные соединения, загрязняющие окружающую среду. Именно эти бактерии являются производителями вторичных продуктов обмена веществ. Международная команда исследователей изучила образование вторичных продуктов обмена веществ у 24 штаммов актинобактерий, выделенных из отложений Байкала. Эксперты сравнивали его с процессами у морских и пресноводных организмов.

Оказалось, байкальские актинобактерии можно использовать для производства неизвестных науке антибиотиков и природных соединений.