Новые антибиотики хотят получить из байкальских бактерий
09.03.2020, 2:11, Новости дня
Команда биологов из Иркутского государственного университета совместно с коллегами из Университета Северной Флориды поделилась результатами проведенного изучения обмена веществ байкальских актинобактерий.
Актинобактерии являются классом бактерий больших размеров и сложных форм, которые также обладают способностью разрушать токсичные соединения, загрязняющие окружающую среду. Именно эти бактерии являются производителями вторичных продуктов обмена веществ. Международная команда исследователей изучила образование вторичных продуктов обмена веществ у 24 штаммов актинобактерий, выделенных из отложений Байкала. Эксперты сравнивали его с процессами у морских и пресноводных организмов.
Оказалось, байкальские актинобактерии можно использовать для производства неизвестных науке антибиотиков и природных соединений.
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