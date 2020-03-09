Зара в желтом платье напомнила поклонникам Золушку

09.03.2020, 2:07, Разное

Певица Зара на последней публикации в социальной сети Instagram предстала перед подписчиками в очень ярком образе, напомнив им Золушку. Исполнительница решила выбрать роскошное желтое платье, а в её руках находился букет желтых тюльпанов, который лишь подчеркивал красоту снимка.

Кроме того, образ был дополнен стильной прической и серьгами. В подписи к публикации Зара поблагодарила своего дизайнера за прекрасный выбор одежды, а свой мужской танцевальный коллектив – за роскошный букет цветов. «Желаю всем почувствовать цвет настроения желтый!», — добавила знаменитость.

В комментариях к посту интернет-пользователи положительно оценили яркий образ певицы, сравнив её с Золушкой и Белль. По словам поклонников, желтый цвет очень подходит Заре, так как подчеркивает ее красивые глаза. За считанные часы публикация набрала свыше 35 000 отметок «Мне нравится».