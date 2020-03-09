В Петербурге прошла акция в поддержку студентов-медиков, помещенных на карантин

09.03.2020, 2:06, Новости дня

В Санкт-Петербурге устроили акцию в поддержку студентов медицинского университета, которые находятся на карантине из-за возможного контакта с заболевшим студентом из Италии. У студента по имени Рикардо обнаружили коронавирус COVID-19 после возвращения из Милана.

Всего в общежитии находятся 780 человек, сообщает телеканал "Россия 24". Поддержать их пришли студенты других вузов. Байкеры привезли цветы от губернатора. Предприниматели доставили к общежитию сладости. Музыканты дали концерт.